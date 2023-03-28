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Работодатели не горят желанием нанимать выпускников онлайн-курсов: исследование

Соискателям отказывают из-за того, что у них нет реального опыта работы. Работодатели больше доверяют дипломам о высшем образовании, а не интернет-сертификатам.

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15% компаний не готовы нанимать IT-специалистов, которые прошли подготовку на онлайн-курсах. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование SkillFactory и Зарплаты.ру.

В 43% случаев выпускникам онлайн-курсов отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия практики и опыта. 26% работодателей не согласны с зарплатными требованиями кандидатов, а 25% считают, что у них с соискателями разные ожидания от работы.

Среди причин отказа также выделили слабые знания будущих сотрудников и личное недоверие к онлайн-курсам, которые они прошли.

Если для соискателей высшее образование теряет свою актуальность, то для работодателей это важный пункт в резюме.

Осенью 2022 года стало на треть меньше предложений о работе, где обязательно высшее образование. Однако в 2023 году этот параметр снова начали включать в вакансии.

Тренд на сотрудников без «вышки» был только в IT-индустрии.

За три года тестировщиков с высшим образованием стало на 7% меньше. При этом по основным IT-направлениям сотрудников с высшим образованием больше 70%.

Около 60% работодателей согласны принять на работу новичков на стандартную должность, 20% готовы предложить должность стажера, а 8% – начальную позицию джуниора.

В крупных компаниях с численностью от 300 человек есть система наставничества, поэтому соискатели без опыта могут получить зарплату, опыт и знания.

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