Банки

41% россиян считает, что рискуют, когда используют онлайн-банкинг: итоги опроса

Аналитики НАФИ узнали, что почти каждый пятый россиянин (18%) вообще считает онлайн-банкинг опасным.

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Онлайн-банкинг (интернет-банкинг) – это технологиии и сервисы, которые позволяют управлять банковскими счетами через интернет.

Исследование показало, что высокую степень недоверия к цифровым финансовым услугам испытывает молодежь: чем старше человек, тем больше он доверяет онлайн-банкингу, пишет об итогах опроса НАФИ РБК.

41% видит большие или меньшие риски в использовании онлайн-банкинга.

При этом доля пользователей мобильных банков растет. По сравнению с 2018 годом она увеличилась вдвое (было 34%, сейчас 70%).

Еще один пункт – географическая привязка. Мобильный банк более популярен среди жителей крупных городов (73%).

Доверяют ему больше всего россияне от 35 до 44 лет (80%) и с высшим образованием (79%).

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