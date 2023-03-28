В последних вакансиях на «Клерке» у бухгалтеров все чаще просят знание управленческого учета. Встречайте курс о том, как этому научиться

Вот очередной пример вакансии: нужен главный бухгалтер в ПК Градус, предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. Для Нижнего Новгорода немало :)

А вот что за это хотят (в числе прочего): обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов;

подготовка технических заданий для IT отдела, участие в автоматизации процесса бухгалтерского, управленческого учета.

И если с первым пунктом все более-менее понятно, то с автоматизацией сложнее. Знать принципы мало, надо еще и понимать, как все работает в программах.

У «Клерка» готов новый курс повышения квалификации, чтобы научиться настраивать управленку в 1С и Google-таблицах.

Пройдете и будете уметь:

настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;

формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;

работать с таблицами Google и Excel.

Учим всему просто, понятно и на примерах всего за один месяц.

Узнайте, подходит ли вам курс – посмотрите бесплатный урок.

В конце курса олучите удостоверение о повышении квалификации (УПК) на 140 ак. часов. Этот официальный документ мы внесем в госреестр Рособрнадзора.