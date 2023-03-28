Автоматизация учета

В последних вакансиях на «Клерке» у бухгалтеров все чаще просят знание управленческого учета. Встречайте курс о том, как этому научиться

Главбухам со знанием управленческого учета платят по-прежнему больше, но ищут таких все чаще: похоже, скоро это станет обязательным требованием для работы.

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Вот очередной пример вакансии: нужен главный бухгалтер в ПК Градус, предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. Для Нижнего Новгорода немало :)

А вот что за это хотят (в числе прочего):

  • обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов;
  • подготовка технических заданий для IT отдела, участие в автоматизации процесса бухгалтерского, управленческого учета.

И если с первым пунктом все более-менее понятно, то с автоматизацией сложнее. Знать принципы мало, надо еще и понимать, как все работает в программах.

У «Клерка» готов новый курс повышения квалификации, чтобы научиться настраивать управленку в 1С и Google-таблицах.

Пройдете и будете уметь:

  • настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;
  • формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;
  • рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;
  • работать с таблицами Google и Excel.

Учим всему просто, понятно и на примерах всего за один месяц.

Узнайте, подходит ли вам курс – посмотрите бесплатный урок.

В конце курса олучите удостоверение о повышении квалификации (УПК) на 140 ак. часов. Этот официальный документ мы внесем в госреестр Рособрнадзора.

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