Если аванс по УСН уменьшен до нуля за счет взносов, уведомление сдавать не надо

При этом в заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов (КНД 1150057) надо указывать всю сумму уплаченных взносов. Это нужно, чтобы взносы зарезервировали в том размере, в котором они уплачены.

Обсуждение этой темы ведут наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

По заявлению идет зачет ЕНП в счет взносов, а не зачет взносов в счет налога.

Впрочем, ИП может платить ежеквартально только ту сумму взносов, которая нужна для уменьшения налога.

Никакой обязаловки по уплате именно 1/4 части взносов ежеквартально нет. Главное – уплатить их до 09.01.2024.

Заявление о зачете можно не подавать, если уплата фиксированных взносов идет платежками со статусом 02.

Если взносы перекрывают сумму налога и его не будет, то уведомление по УСН сдавать не надо.

Если же налог к уплате есть, то будет уведомление до 25.04.2023 с кодом периода 34/01.

Никаких заявлений и уведомлений для уменьшения налога по УСН на взносы не нужно. Расчет ИП производит самостоятельно. Потом из декларации будет ясно, что налог уменьшили на взносы.

Нужно лишь зафиксировать факт уплаты взносов – через заявление о зачете или платежку-02.

Про все способы уплаты фиксированных взносов мы рассказывали в этом материале.

Ликбез про фиксированные взносы-2023 и платежки – здесь. Там же можно скачать образцы.