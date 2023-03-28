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Тинькофф Банк хочет помогать вычислять фишинговые сайты. Как думаете, у него получится?

Представители банка предлагают создать межотраслевую систему, которая бы позволила обнаруживать фишинговые сайты еще на этапе их создания.

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Тинькофф Банк хочет помогать вычислять фишинговые сайты. Как думаете, у него получится?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

О своей идее Тинькофф рассказал на заседании комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности, пишут «Ведомости».

По сути, новая система должна помочь бороться с киберпреступниками и защитить тех же клиентов Тинькофф. Для такой же защиты работает, например, ФинЦЕРТ ЦБ.

Единственное, что пока неясно – как именно будет реализована система и какова будет доля участия в ней Тинькофф.

А мы пока решили у вас поинтересоваться: насколько вы сами, как клиенты, доверяете банку? Все ли сейчас хорошо с финансовой безопасностью?

Оставляйте отзывы здесь или в «Рейтинге компаний» «Клерка»: мы все передадим банку.

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