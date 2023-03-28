Тинькофф Банк хочет помогать вычислять фишинговые сайты. Как думаете, у него получится?

О своей идее Тинькофф рассказал на заседании комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности, пишут «Ведомости».

По сути, новая система должна помочь бороться с киберпреступниками и защитить тех же клиентов Тинькофф. Для такой же защиты работает, например, ФинЦЕРТ ЦБ.

Единственное, что пока неясно – как именно будет реализована система и какова будет доля участия в ней Тинькофф.

А мы пока решили у вас поинтересоваться: насколько вы сами, как клиенты, доверяете банку? Все ли сейчас хорошо с финансовой безопасностью?

Оставляйте отзывы здесь или в «Рейтинге компаний» «Клерка»: мы все передадим банку.