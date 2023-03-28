Общество

Женщинам платят до 70% меньше, чем мужчинам? Приходите поспорить и поделиться мнением

В «Трибуне» «Клерка» иногда разгораются нешуточные страсти. Вот вам тема на вечер: кому и насколько платят меньше, мужчинам или женщинам? Автор любопытной колонки предлагает порассуждать о гендерной дискриминации.

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Женщинам платят до 70% меньше, чем мужчинам? Приходите поспорить и поделиться мнением
Иллюстрация: Teona Swift/pexels

В своей заметке блогер приводит любопытные цифры, суть которых в том, что женщинам в России платят в среднем на 70% меньше, чем мужчинам. Варианты причин:

  • женщины занимаются бытом;
  • женщины уходят в декрет;
  • женщины более ленивые.

Впрочем, автор ничего не утверждает, а скорее, приглашает порассуждать. Там уже посыпалось:

«Вы будете получать до 70% меньше, вне зависимости от должности. „проценты“ в школе прогуливали? А заголовок броский, да».

Или:

«Не дай бог, шоб в декрет не пошла» .

А кто-то обращает внимание на несостыковку цифр, которые приводит автор поста. Присоединяйтесь к дискуссии!

Написать свою заметку и начать вести свой блог на «Клерке» может любой: загляните в «Трибуну». Как знать, может, это ваш звездный час :)

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