❗ Налог по ПСН можно уменьшить на взносы за декабрь, уплаченные в январе

Ранее об этой проблеме мы рассказывали здесь.
Смотрите в нашей таблице, как изменился пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.
Было
Стало
сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде
сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента
Возник вопрос – можно ли в 2023 году уменьшать налог по ПСН на страховые взносы за работников, уплаченные в 2023 году за 2022?
Минфин в письме от 15.03.2023 № 03-11-09/21978 ответил, что можно.
При получении ИП патента в 2023 году налог уменьшают взносы, уплаченные в 2023 году как во время действия патента, так и до и после его получения.
Налог может также уменьшаться на взносы, уплаченные в 2023 году за 2022 год и предыдущие годы.