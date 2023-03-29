❗ Налог по ПСН можно уменьшить на взносы за декабрь, уплаченные в январе

Ранее об этой проблеме мы рассказывали здесь.

Смотрите в нашей таблице, как изменился пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.

Было Стало сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента

Возник вопрос – можно ли в 2023 году уменьшать налог по ПСН на страховые взносы за работников, уплаченные в 2023 году за 2022?

Минфин в письме от 15.03.2023 № 03-11-09/21978 ответил, что можно.

При получении ИП патента в 2023 году налог уменьшают взносы, уплаченные в 2023 году как во время действия патента, так и до и после его получения.

Налог может также уменьшаться на взносы, уплаченные в 2023 году за 2022 год и предыдущие годы.