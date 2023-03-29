Приморскому краю продлили налоговые льготы для игорного бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Приморского края продлили резидентам интегрированного развлекательного курорта «Приморье» налоговую льготу на игорный бизнес с января по июнь 2023 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

Для игорного бизнеса уменьшили размеры налоговых ставок. За «игровой стол» налог будет не 125 тыс. рублей, а 85 тыс. рублей, а за «игровой автомат» вместо 7,5 тыс. рублей придется заплатить 5,5 тыс. рублей.

Правительство Приморского края считает, что нужно поддержать индустрию развлечений, которая еще не восстановилась после коронавирусных ограничений.

«Игорная зона является одной из точек притяжения для туристов, и сейчас особенно важно, чтобы ее резиденты имели возможность содержать в надлежащем состоянии уже построенные объекты и решать другие оперативные задачи. Поэтому принято решение в первом полугодии на треть снизить налоговые ставки для организаторов азартных игр. Со второго полугодия планируется вернуться к „доковидным“ ставкам», – сообщил Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Краевой бюджет в 2023 году недополучит 21,7 млн рублей. Местные власти компенсируют потери за счет иных налоговых поступлений в связи с сохранением рабочих мест и работой игорных заведений.