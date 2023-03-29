Общество

Роскачество нашло в 40% роллов кишечную палочку

Во всех роллах «Филадельфия» обнаружили превышенные показатели микроорганизмов. Не исключено, что производители нарушают температурный режим хранения продуктов или нарушают гигиену во время приготовления.

Версия для печати

Роскачество проверило роллы «Филадельфия» из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос». В 40% случаев специалисты нашли кишечную палочку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

В 100% роллов превышено число микроорганизмов.

Такие нарушения могут возникнуть из-за неправильного хранения продуктов, в том числе производитель может не соблюдать температурный режим или нарушать санитарно-гигиенические нормы в процессе приготовления.

На упаковке большинства роллов не было никакой информации о дате их изготовления.

«Дело в том, что роллы как отдельная категория продукта не выделяются. В технических регламентах ЕАЭС к данному типу (кулинарные изделия из рыбы) установлено только два обязательных требования, что связано с многокомпонентностью состава. То есть отнести их к рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого роллы должны иметь в своем составе более 40% рыбы», – сообщил Максим Протасов.

Тогда как рыбы в роллах содержится только 9–31% от веса продукта.

Роскачество собирается определить нормы для биологических показателей в роллах.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Инвестиции

Инвестиционные новости: цены на нефть восстанавливаются, чего нельзя сказать про газ и рубль

Это команда Тинькофф Инвестиций, и в этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

Инвестиционные новости: цены на нефть восстанавливаются, чего нельзя сказать про газ и рубль
Управленческий учет

Как бухгалтеру в 2023 году зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц (и это не реклама заработка в интернете :-))

Да, это реально. И вы тоже так можете. Даже если вы обычный бухгалтер или финансист. Как с помощью одного мощного инструмента поднять свою зарплату в 2-3 раза — читаем в статье.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще