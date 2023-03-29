Роскачество нашло в 40% роллов кишечную палочку

Роскачество проверило роллы «Филадельфия» из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос». В 40% случаев специалисты нашли кишечную палочку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

В 100% роллов превышено число микроорганизмов.

Такие нарушения могут возникнуть из-за неправильного хранения продуктов, в том числе производитель может не соблюдать температурный режим или нарушать санитарно-гигиенические нормы в процессе приготовления.

На упаковке большинства роллов не было никакой информации о дате их изготовления.

«Дело в том, что роллы как отдельная категория продукта не выделяются. В технических регламентах ЕАЭС к данному типу (кулинарные изделия из рыбы) установлено только два обязательных требования, что связано с многокомпонентностью состава. То есть отнести их к рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого роллы должны иметь в своем составе более 40% рыбы», – сообщил Максим Протасов.

Тогда как рыбы в роллах содержится только 9–31% от веса продукта.

Роскачество собирается определить нормы для биологических показателей в роллах.