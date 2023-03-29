Ипотека

Центробанк уточнит требования к ипотечным рискам на новостройки

ЦБ пошел банкам навстречу. Теперь они смогут сами решить, с какого момента начать применять надбавки. Требования к первоначальному взносу будут расти постепенно.

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Банк России доработает проект о надбавках для банков, которые заключают ипотечные договоры на новостройки. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Банки должны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после ввода зданий в эксплуатацию.

Участники рынка считают, что выполнить нововведения Центробанка технически сложно.

Поэтому Банк России разрешит кредитным организациям выбирать, как они будут отсчитывать год: с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.

Надбавки не затронут программы льготной ипотеки.

Также Центробанк будет поэтапно повышать требования к минимальному первоначальному взносу. С 1 июня 2023 года на 20%, а с 1 января 2024 года на 30%.

Благодаря этим мерам ЦБ ограничит распространение рискованной ипотеки: когда цены на жилье намерено завышают, но сохраняют низкие процентные ставки по кредиту.

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