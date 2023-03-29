Жилищное законодательство

Минстрой предложил включить установку умных счетчиков в платежки по ЖКХ

Расходы на установку и обслуживание приборов учета добавят в тарифы на ЖКУ.

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Минстрой планирует добавить к тарифам на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы по установке и обслуживанию умных счетчиков воды и тепла. Об этом пишут «Известия».

«Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», – сообщили в аппарате правительства.

Устанавливать умные счетчики будут ресурсоснабжающие организации.

В платежки по ЖКХ включат расходы на приобретение, установку, обслуживание, поверку и замену приборов учета.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая предположила, что стоимость оплаты услуг ЖКХ не должна значительно вырасти. Наоборот, умные счетчики помогут собственникам сэкономить минимум 10% на холодной и горячей воде.

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