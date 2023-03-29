😲 Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на прошлогодние фиксированные взносы

Своей грустной историей поделился участник нашего форума.

ИП в 1 квартале 2023 года уплатил фиксированные взносы за 2022 год. На уведомление об уменьшении ПСН пришел отказ.

Налоговики пояснили, что теперь страховые взносы можно учесть только в счет патента того года, к какому эти взносы относятся.

То есть, по мнению ИФНС, патент 2023 года можно уменьшить только на взносы за 2023 год, уплаченные в 2023 году.

Между тем в НК РФ формулировка про уменьшение патента на фиксированные взносы не менялась. Правила все те же – главное, уплатить взносы, а за какой они год – не важно.

Поменялась формулировка по взносам за работников. Она стала спорной. Но даже по ней Минфин дал разъяснение, что хоть текст в НК РФ и поменялся, но правила прежние. Эти разъяснения обязательны для применения налоговиками и опубликованы на сайте ФНС.

Таким образом, отказ ИФНС нашему читателю в уменьшении патента – неправомерный.

Во-первых, по взносам ИП без работников вообще ничего не менялось. Во-вторых, изменения по взносам за работников тоже ничего не меняют (как пояснил Минфин).