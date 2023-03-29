Государственные ведомства

В торговых центрах будут массово открывать офисы МФЦ и «Почты России»

Такое решение поможет решить проблему опустевших торговых площадей и повысит доступность государственных и почтовых услуг.

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Минпромторг предложил размещать МФЦ и инфраструктуру «Почты России» на свободных площадях торговых центров. Об этом пишут «Известия».

«Когда миллионы квадратных метров пустуют, появление в ТЦ таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы – с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», – сообщил Павел Люлин, виц-президент Союзе торговых центров.

«Союз торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» заявили, что такое предложение будет выгодно всем сторонам. Торговые центры получат дополнительный поток потенциальных покупателей, а МФЦ и почтовые отделения станут доступнее и привлекательней.

В среднем по стране сейчас свободно 14% торговых площадей. Тенденция связана с тем, что иностранные бренды решили закрыть свои магазины на территории РФ.

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