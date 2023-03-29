Госдума в два раза повысит порог страхования сбережений в НПФ

В апреле 2023 года Госдума планирует принять закон о повышении предельного размера возмещения для средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 2,8 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Но там поправок особых нет, поэтому мы довольно быстро примем его в середине, может быть, к концу апреля, к 20-м числам, во втором и третьем чтениях. Идея благая, поэтому, я думаю, все поддержат. Законопроект вступит в силу в мае», – сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в два раза повысить предельную сумму страхования вкладов в НПФ.

В декабре 2022 года Госдума одобрила систему защиты сбережений в негосударственных пенсионных фондах. Она будет работать так же, как и страхование вкладов. Пока что размер гарантируемой суммы компенсации составляет 1,4 млн рублей.