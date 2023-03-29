Страхование

Госдума в два раза повысит порог страхования сбережений в НПФ

Размер гарантированного возмещения для накоплений в НПФ будет 2,8 млн рублей, в два раза больше, суммы страхования банковских вкладов.

Версия для печати

В апреле 2023 года Госдума планирует принять закон о повышении предельного размера возмещения для средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 2,8 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Но там поправок особых нет, поэтому мы довольно быстро примем его в середине, может быть, к концу апреля, к 20-м числам, во втором и третьем чтениях. Идея благая, поэтому, я думаю, все поддержат. Законопроект вступит в силу в мае», – сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в два раза повысить предельную сумму страхования вкладов в НПФ.

В декабре 2022 года Госдума одобрила систему защиты сбережений в негосударственных пенсионных фондах. Она будет работать так же, как и страхование вкладов. Пока что размер гарантируемой суммы компенсации составляет 1,4 млн рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Цитата дня. Про бедность и поддержку

За шесть лет 3,6 миллиона россиян вышли из бедности, так сообщила на совещании президента РФ с членами правительства Татьяна Голикова. Наши читатели увидели в этом некую двусмысленность. А мы решили провести опрос – как у вас с уровнем достатка?

Цитата дня. Про бедность и поддержку

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

О наболевшем: с какими трудностями столкнулись бухгалтеры новых регионов

Как оформить сотрудника без СНИЛС, где получить ЭЦП и какой налог должен платить бизнес в переходный период – собрали самые обсуждаемые темы из Telegram-канала «Клерка» для бухгалтеров из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

О наболевшем: с какими трудностями столкнулись бухгалтеры новых регионов

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Электронный кадровый документооборот: сложности ведения

Все больше организаций сегодня задумываются об оптимизации своей деятельности, в том числе в части внутреннего документооборота, включая кадровый. Многие компании уже активно внедряют различные информационные системы для ведения электронного документооборота.

Электронный кадровый документооборот: сложности ведения
Читать еще