Экономика России

Вице-премьер Голикова: 2,6 млн человек вышли из категории бедности

В стране ожидают рост заработных плат, а индексация МРОТ увеличит разрыв с прожиточным минимумом на 17,1%

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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что с 2017 по 2022 год из категории бедности вышли порядка 2,6 млн человек. Об этом пишет «ТАСС».

В 2022 году размеры реальной зарплаты выросли в 22 регионах страны. Среднедушевой доход увеличился на 12,5%.

«В 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%», – сообщила Татьяна Голикова во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Также решение о повышении МРОТ увеличит его разрыв с прожиточным минимумом на 17,1%

Вице-премьер добавила, в что стране ожидается устойчивый рост заработных плат и доходов населения. Этот показатель за последние пять лет уже превысил 22%.

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