Бухгалтерия

У всех бухгалтеров просят знать Excel. Даже если не пишут это в вакансии

Только за один день мы насчитали в нашем канале БухДжоб четыре вакансии с таким требованием. На самом деле все еще интересней, говорят бухгалтеры.

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«Знание офисных программ», «умение работать в 1С и Excel», «владение всеми основными программами для учета» – как только не прописывают это требование. Почитайте сами раздел «Вакансии» на «Клерке»: там иногда за один день может нападать несколько штук таких.

«На самом деле, когда приходишь на собеседование, выясняется, что эксель по умолчанию нужен», говорит наша читательница Анна.

Бухгалтер Екатерина добавляет: «Спросили сегодня, как я учет вела на патенте. Сказала, что в 1с. Удивились и спросили, а че не в экселе, там же просто».

Зачем вообще нужно профессиональное знание Excel, когда почти вся бухгалтерия ныне перешла на 1С, удивляются многие бухгалтеры. И разочаровываются, когда приходят на собеседование, а там выясняется, что сама компания ведет учет именно по старинке, в табличках Excel.

Или другая история: эти таблички надо перевести в 1С, ибо предыдущий бухгалтер не смогла. Восторг!

На «Клерке» в помощь в таких ситуациях есть удобный и понятный онлайн-курс. Быстро и легко освоите все основные функции Excel, узнаете максимум о его возможностях – и может быть, и правда сочтете его удобным для учета в небольшой компании, если раньше так не делали. Читайте больше и записывайтесь на курс здесь.

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