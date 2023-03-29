Кассовых чеков в России становится все больше. Объем вырос за год на 8,5%, растет и кассовая выручка

В России на 1 февраля насчитывалось 3,6 млн онлайн-касс (на 2,9% меньше, чем в прошлом году). Месячный объем обработки кассовых чеков, по данным за январь 2023 г., составлял 5,8 млрд чеков (на 8,5% больше, чем в прошлом году), а месячная выручка по кассам – 4,9 трлн руб (на 10,6% больше, чем в прошлом году).

«С уходом ряда зарубежных торговых сетей, мы наблюдали сокращение объема передачи чеков в малом бизнесе. Однако в целом изменение объемов транзакций, амплитуда колебаний оказались позитивнее оценок ряда экспертов в марте-апреле 2022 года», – говорит Алексей Баров, генеральный директор «Платформы ОФД», занимающей треть рынка ОФД.

На оптимистичные показатели повлияли сразу несколько факторов.

В марте 2022 г. Постановлением Правительства № 336 от 10.03.22 г. установили ограничения на проверку касс. При этом дновременно ФНС усилила дистанционный контроль розничной торговли и сферы услуг, анализируя данные, поступающие с онлайн-касс. Заметное снижение выручки или наличие «молчащих касс», неправильные реквизиты на чеке, «мнимые расчеты» стали поводом для проверки со стороны налоговиков.

Кроме того, налоговая служба ужесточила требования к ОФД в части технических протоколов обмена фискальными данными. А предприниматели стали искать возможность понять, какая информация о них есть у ОФД, с тем чтобы устранить нарушения, не дожидаясь налоговых проверок.

В связи с введением обязательной маркировки новых групп товаров, молочной продукции и упакованной воды, через онлайн-кассы в «Честный знак» стало передаваться больше сведений о выбытии кодов маркировки. По этой причине заказчики повысили требования к устойчивости ОФД и скорости обработки чеков.

Наконец, рост объемов электронной торговли привел к увеличению числа электронных чеков, передаваемых через ОФД. Вместе с этим обострилась борьба за клиентов.

«Магазины стремятся собирать больше контактов покупателей для своих CRM-систем, экспериментируют с коммуникациями в чеках», – заключает Алексей Баров.