НДС

Плата за санаторное лечение, которого не было, не облагается НДС

Санаторно-курортные услуги, оформленные путевками, освобождаются от НДС на основании пп. 18 п. 3 ст. 149 НК РФ. Если по факту услуги не оказаны, но деньги за них получены, НДС тоже не будет.

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Ситуацию разобрал Минфин в письме от 22.02.2023 № 03-07-07/15317.

Ситуация такая:

Туроператор бронирует услуги санатория по фиксированной цене. Если туроператор не смог продать путевку, отдыхающего нет, а деньги санаторий все равно получает.

Надо ли с этих денег платить НДС?

Минфин ответил, что не надо.

Так как в случае одностороннего отказа от исполнения договора услуги не оказываются, деньги, получаемые исполнителем, в налоговую базу по НДС не включаются.

Если санаторий получил от туроператора денег больше, чем стоят услуги, которые оказываются клиентам, то это превышение не облагается НДС. Основание – пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.

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