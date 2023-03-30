Плата за санаторное лечение, которого не было, не облагается НДС

Ситуацию разобрал Минфин в письме от 22.02.2023 № 03-07-07/15317.

Ситуация такая: Туроператор бронирует услуги санатория по фиксированной цене. Если туроператор не смог продать путевку, отдыхающего нет, а деньги санаторий все равно получает. Надо ли с этих денег платить НДС?

Минфин ответил, что не надо.

Так как в случае одностороннего отказа от исполнения договора услуги не оказываются, деньги, получаемые исполнителем, в налоговую базу по НДС не включаются.

Если санаторий получил от туроператора денег больше, чем стоят услуги, которые оказываются клиентам, то это превышение не облагается НДС. Основание – пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.