Подотчет, командировки

Заграничных командировок стало больше на 11%. Чаще всего ездят в Казахстан, Турцию и ОАЭ

Доля зарубежных командировок в общем числе бронирований выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022 году. При этом в доковидное время их все равно было больше.

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Рынок бизнес-путешествий россиян изучили эксперты компании «Аэроклуб», которых цитирует «Форбс».

Выросли цены на аэробилеты (на 63%), изменилась география путешествий. Чаще всего в заграничные командировки отправляются в Турцию, ОАЭ, Сербию, Казахстан.

Несмотря на международную ситуацию, количество бизнес-поездок за рубеж постепенно растет, но пока оно по-прежнему не достигает доковидных показателей. Тогда доля зарубежных командировок россиян составляла 21%.

Недавно на «Клерке» вышел важный разбор Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году. Проверьте себя, все ли делаете правильно при оформлении таких командировок.

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