Заграничных командировок стало больше на 11%. Чаще всего ездят в Казахстан, Турцию и ОАЭ

Рынок бизнес-путешествий россиян изучили эксперты компании «Аэроклуб», которых цитирует «Форбс».

Выросли цены на аэробилеты (на 63%), изменилась география путешествий. Чаще всего в заграничные командировки отправляются в Турцию, ОАЭ, Сербию, Казахстан.

Несмотря на международную ситуацию, количество бизнес-поездок за рубеж постепенно растет, но пока оно по-прежнему не достигает доковидных показателей. Тогда доля зарубежных командировок россиян составляла 21%.

Недавно на «Клерке» вышел важный разбор Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году. Проверьте себя, все ли делаете правильно при оформлении таких командировок.