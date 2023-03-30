Банки

Банк «Траст» продолжит работу до 2027 года, несмотря на долги. Центробанк разрешил

Сумма долгов «Траст» перед Банком России на 1 января 2023 года астрономическая - 1,539 трлн рублей.

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Несмотря на эти цифры, Центробанк принял решение продолжить работу «Траста». Об этом ЦБ рассказал в своем годовом отчете.

«В 2022 году Банк „ТРАСТ“ погасил депозиты Банка России в размере 44,3 млрд рублей в результате работы с проблемными и непрофильными активами», пишет ЦБ.

На базе «Траста» создан банк непрофильных активов. «Траст» продолжит работу до 2027 года. Это позволит увеличить сборы по проблемным активам, считают в Банке России.

Недавно мы писали, что Семья Филевых стала миноритарным владельцем банка Точка. «Точкой» владеет «Траст», который собирался в ближайшее время ее продавать. О том, что сделка состоялась, пока информации нет.

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