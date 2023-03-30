❗ Изменили бланк для подтверждения вида деятельности в СФР

Опубликован приказ Минтруда от 27.12.2022 № 818н.
В основном нововведения связаны с тем, что теперь вместо ФСС – СФР, а вместо 4-ФСС – ЕФС-1.
Также меняются формы:
- заявления о подтверждении вида деятельности (вместо ФСС в «шапке» будет СФР);
- заявления о выделении подразделений страхователя в СКЕ (вместо кода подчиненности будет код территориального органа СФР);
Также вводят рекомендуемую форму уведомления о тарифе, которое направляет СФР.
Справка-подтверждение, где указываются коды ОКВЭД и доходы по ним, не изменилась.
Новые правила и бланки заработают с 4 апреля.
Кстати, в этом году бизнесу предстоит последний раз сдать подтверждение кодов ОКВЭД. С 2024 года власти планируют изменить эту систему.