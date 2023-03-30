Многодетных отцов хотят отправлять на пенсию раньше

То есть, на пенсию они будут выходить не в 65 лет, а в 62 года.

Такой законопроект разрабатывают депутаты.

Нормы будущего закона могут коснуться 1,5 млн человек, пишут «Известия».

Автор проекта депутат Госдумы от «ЕР» Александр Спиридонов, отмечает, что дискуссию может вызвать вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга.

«Нельзя не учитывать, что чаще именно со стороны папы мы видим такую многодетность, что называется, в лучшем случае, по печати в паспорте: когда несколько детей от разных женщин, и здесь будет очень тяжело объяснять, почему такой отец требует особой поддержки», – прокомментировала первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Кстати, ранее Татьяна Буцкая предлагала ввести обязательный декретный отпуск для отцов, чтобы мужчины тоже занимались детьми.