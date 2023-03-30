Бухгалтеры путаются в совмещении УСН с патентом. Держите курс, который сделает из вас профи

Или истории чуть более предусмотрительных ИП и бухгалтеров, которые заранее интересуются, что и как:

«Добрый день, очень нужна консультация бухгалтера, хорошо разбирающегося в усн 6% + патент, есть вопросы по заполнению книги доходов усн и пониманию как считается 1% с превышения по патенту + усн».

Не просите консультации – станьте сами таким бухгалтером, которого будут звать на помощь!

«Клерк» запускает новый поток курса профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Он нужен, чтобы актуализировать ваши знания по ВСЕМ нюансам упрощенки.

Начнем с общего представления об УСН. Поговорим об основах документооборота, научим выстраивать все участки бухучета компании на таком спецрежиме, остановимся подробно на бухучете основных средств, запасов и НМА.

Отдельными блоками разберем отчетность на упрощенке и налоговый учет. А затем перейдем к более глобальным вопросам – налоговому планированию, управленческому учету, защите при налоговых проверках и блокировке счетов. Поговорим и о случаях совмещения с ПСН.

Все с видео-уроками, конспектами и полезными материалами. Кроме того, будут онлайн-встречи с преподавателями и даже практикум по работе в Excel.

По итогам обучения вы получите по Почте России официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.

И конечно, любой работодатель на упрощенке сможет с уверенностью доверить вам всю свою бухгалтерию.