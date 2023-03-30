Минфин: чтобы изменить условия госконтракта, исполнитель должен доказать, что сможет обеспечить изменения

Часть 65.2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ позволяет увеличить или уменьшить количество таких препаратов и материалов с помощью дополнительного соглашения, подтвердил Минфин.
Но предел – не более 30% (письмо Минфина от 17 марта 2023 г. № 24-06-06/22838).
Чтобы воспользоваться этой возможностью, исполнитель / поставщик должен предоставить обеспечение для новых условий контракта (часть 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).
Напомним, что обеспечением в закупках обычно становятся материальное обеспечение или банковская гарантия.