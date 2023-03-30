Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не следовать примеру компании МТС и не отказываться от яиц

Яйца – очень питательный продукт, важный для человеческого организма. Выкидывать его из рациона ни в коем случае нельзя, считают в РПН.

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Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона – ни в коем случае. Яйцо – ценный и питательный продукт, который, однако, требует тщательной предварительной обработки», – сказано в сообщении.

Перед применением Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть яйца и варить их 10-15 минут, чтобы свести к минимуму риск заболеть сальмонеллезом.

Ведомство напомнило, что срок хранения диетических яиц составляет 7 суток, а столовых от 8 до 25 дней. Продукт следует держать только в холодильнике.

Ранее мы писали, что компания МТС начала ребрендинг и решила отказаться от изображения яйца на логотипе.

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