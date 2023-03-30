Маркетинг

Что общего у бухгалтеров с маркетологами? И те, и другие работают с цифрами. И учатся на «Клерке»

Встречайте курс профессиональной передподготовки для всех бухгалтеров, которые больше не хотят сдавать отчетность и общаться с налоговой.

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Маркетолог – тот человек, который отвечает за продвижение продуктов компании. Это может быть бытовая техника, светильники, обучающие курсы (прям как у нас) или что-то другое.

Вы занимаетесь тем, что работаете с цифрами – в этом маркетологи схожи с бухгалтерами. Нужно много работать с показателями и аналитикой. Ваша задача – достучаться до как можно большего количества людей.

Делаете высокие показатели – влияете на высокие продажи. Получаете хорошие деньги.

Курс профессиональной переподготовки на «Клерке» – это то, что надо, чтобы сменить профессию. Вот что получите по итогу:

А вот пара причин пройти этот курс именно на «Клерке»:

  • мы даем больше практических знаний в маркетинге, которые вы можете применить в реальной жизни;
  • мы сопровождаем наших слушателей от начала до конца, даем во время обучения полезные материалы, чек-листы, шаблоны, которые пригодятся в маркетинге.

Обучение в онлайн-формате, общаетесь в закрытом Telegram-чате с кураторами и другими слушателями курса. В конце попадете на живую встречу с преподавателем – можете задать ему любой вопрос и получить экспертный ответ.

В конце курса выдаем официальный красный диплом на 256 ак.часов. Вы получите его по почте, мы внесем в ФИС ФРДО.

И главное: курс подходит для всех: от новичков до гуру маркетинга.

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