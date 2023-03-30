Райффайзенбанк все же заставили свернуть бизнес в РФ

Представитель австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль заявил, что бизнес компании в РФ будет продан или выведен из периметра группы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания RBI решила, что Райффайзенбанк будет или продан, или выведен из международной группы (транзация spin-off), или его деконсолидируют из RBI.

«Мы продолжим сокращать нашу бизнес-активность в России до тех пор, пока не проведем эту потенциальную транзакцию. При этом российский Райффайзенбанк продолжит проведение некоторых банковских операций, чтобы выполнять условия лицензии. Он продолжит поддерживать своих клиентов, в том числе затронутых сокращением бизнеса», – сообщил Йоханн Штробль.

Российский бизнес Raiffeisen Bank International включает в себя Райффайзенбанк, лизинговую, страховую и управляющую компании.

Ранее мы писали, что Райффайзенбанк ввел ограничения на переводы в евро в российские банки.