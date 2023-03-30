НДФЛ

😱😱😱Ходят слухи, что НДФЛ могут поднять до 18%. ФНС уже рассчитала, сколько в таком случае получит бюджет

Речь идет о том, чтобы продолжить прогрессивную шкалу НДФЛ: ставку 18% хотят применять к доходам свыше 50 млн рублей в год.

Версия для печати
😱😱😱Ходят слухи, что НДФЛ могут поднять до 18%. ФНС уже рассчитала, сколько в таком случае получит бюджет
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
Скачать

Сорока на хвосте принесла в редакцию «Клерка» новое письмо ФНС №КВ-4-1/2801 от 13 марта 2023 года с очень коротким текстом. Звучит он так:

«Федеральная налоговая служба рассмотрев письмо Департамента налоговой политики от 28.02.2023 № 03-04-08/16624, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21.02.2023 № ТГ-П45-2358, направляет расчеты сумм дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при введении налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 18 процентов, применяемой к доходам физических лиц свыше пятидесяти миллионов рублей в год, на основании справок о доходах физических лиц за 2021 и 2022 годы».

Из письма ясны три вещи.

Первое: Минфин и члены кабмина ищут дополнительные способы пополнить бюджет. Это довольно очевидно и объяснимо.

Второе: несмотря на заявления властей о том, что налоговую систему изменять не планируют, «косметические» изменения все же явно будут. Когда – пока неясно, но вопрос рассматривают обстоятельно и серьезно.

Третье: предварительные расчеты для повышения ставки НДФЛ уже готовы. Мало того, письмо ФНС датируется 13 марта, то есть оно уже наверняка прочитано адресатами и принято для дальнейших действий.

Никаких официальных решений по этому поводу еще не принято, да и будет ли принято, непонятно. В некоторых СМИ информация о письме уже появилась, но налоговые консультанты в ответ на наши вопросы разводят руками: ничего не слышали, ничего не знаем.

Но многие коллеги уже нашли на официальном портале не принятый в прошлом году законопроект № 140668-8, где именно такая ставка НДФЛ и именно для таких доходов прописана:

«...6 миллионов 500 тысяч рублей и 18 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 50 миллионов рублей, – если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 50 миллионов рублей».

Законопроект в Думу внесли летом 2022 года, но он не дошел пока даже до 1 чтения: на портале стоит пометка «дата не определена».

– У нас же периодически появляются идеи повысить ставку и вввести более широкую прогрессивную шкалу по НДФЛ, тем более в сфере того, что с введением ЕНС бюджет субьектов рухнул, – комментирует налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН» Александр Гуров. – Но регионы даже 18% не спасут, мне кажется... там таких налогоплательщиков по пальцам рук пересчитать.

Чтобы быть в курсе всех событий первыми и подготовиться к ним заранее, вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров. Лекции, вебинары и просто возможность знакомиться с более опытными коллегами и оттачивать профессиональные навыки: все для вас. Вступить можно за пару минут и бесплатно
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

ФНС запустила сервис для автоматического формирования платежек по фиксированным взносам ИП. Казалось бы, предпринимателям сделали добро. Но на местах инспекторы даже не слышали про сервис и считают, что платежки заполнены неверно.

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Электронные подписи

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году

Использование электронной подписи в 2023 году является практически обязательным для любого бизнеса. С ее помощью сдают налоговую отчетность, участвуют в тендерах, заключают сделки, оформляют сотрудников и передают данные в госсистемы.

Электронная подпись: всё, что нужно знать бизнесу в 2023 году
Читать еще