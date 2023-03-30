😱😱😱Ходят слухи, что НДФЛ могут поднять до 18%. ФНС уже рассчитала, сколько в таком случае получит бюджет

Сорока на хвосте принесла в редакцию «Клерка» новое письмо ФНС №КВ-4-1/2801 от 13 марта 2023 года с очень коротким текстом. Звучит он так:

«Федеральная налоговая служба рассмотрев письмо Департамента налоговой политики от 28.02.2023 № 03-04-08/16624, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21.02.2023 № ТГ-П45-2358, направляет расчеты сумм дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при введении налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 18 процентов, применяемой к доходам физических лиц свыше пятидесяти миллионов рублей в год, на основании справок о доходах физических лиц за 2021 и 2022 годы».

Из письма ясны три вещи.

Первое: Минфин и члены кабмина ищут дополнительные способы пополнить бюджет. Это довольно очевидно и объяснимо. Второе: несмотря на заявления властей о том, что налоговую систему изменять не планируют, «косметические» изменения все же явно будут. Когда – пока неясно, но вопрос рассматривают обстоятельно и серьезно. Третье: предварительные расчеты для повышения ставки НДФЛ уже готовы. Мало того, письмо ФНС датируется 13 марта, то есть оно уже наверняка прочитано адресатами и принято для дальнейших действий.

Никаких официальных решений по этому поводу еще не принято, да и будет ли принято, непонятно. В некоторых СМИ информация о письме уже появилась, но налоговые консультанты в ответ на наши вопросы разводят руками: ничего не слышали, ничего не знаем.

Но многие коллеги уже нашли на официальном портале не принятый в прошлом году законопроект № 140668-8, где именно такая ставка НДФЛ и именно для таких доходов прописана:

«...6 миллионов 500 тысяч рублей и 18 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 50 миллионов рублей, – если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 50 миллионов рублей».

Законопроект в Думу внесли летом 2022 года, но он не дошел пока даже до 1 чтения: на портале стоит пометка «дата не определена».

– У нас же периодически появляются идеи повысить ставку и вввести более широкую прогрессивную шкалу по НДФЛ, тем более в сфере того, что с введением ЕНС бюджет субьектов рухнул, – комментирует налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН» Александр Гуров. – Но регионы даже 18% не спасут, мне кажется... там таких налогоплательщиков по пальцам рук пересчитать.