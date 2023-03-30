Банки

Банки смогут открывать счета по видеосвязи уже в 2024 году

Для идентификации клиентов банка по видеосвязи будет действовать экспериментальный правовой режим.

Версия для печати

В 2024 году банки начнут в тестовом режиме открывать счета без личного присутствия клиентов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илью Ясинского.

Такой механизм будет работать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«Полагаем, что можно будет провести такую работу в рамках ЭПР. Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», – сообщил Илья Ясинский.

В декабре 2022 года Национальный совет финансового рынка предложил Центробанку запустить пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банка через видеосвязь.

Право

Налоговики снова трясут бизнес за зарплаты ниже среднеотраслевых. Требуют пояснения и документы

Бухгалтеру непонятно: что давать в ответ на требование, если трудовые договоры десятилетней давности и заключены бессрочно? Коллеги говорят, что в ответ на такое просто штатные расписания отправляли.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

ФНС запустила сервис для автоматического формирования платежек по фиксированным взносам ИП. Казалось бы, предпринимателям сделали добро. Но на местах инспекторы даже не слышали про сервис и считают, что платежки заполнены неверно.

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще