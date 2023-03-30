Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании

Система «Знай своего клиента» работает с 1 июля прошлого года – и постепенно эволюциионирует. Сейчас она уже вполне может отличать создание реального бизнеса от технической компании, пишет автор Телеграм-канала «Тот самый 115-фз».

Однако еще осенью 2022 года бизнес стал замечать, что в «красную зону риска» часто стали попадать компании, которые только-только открылись.

Вот основные причины, по которым ЗСК вычисляет подозрительные компании: несколько компаний на одно лицо;

юный возраст директора или учредителя (таким считается до 23 лет);

массовый адрес;

ОКВЭД из разряда часто используемых однодневками;

аффилированность;

большое количество банковских счетов.

Если вы по неопытности или стечению обстоятельств допустите хотя бы один из этих факторов, степень риска попасть в красную зону «банковского светойфора» быстро возрастет. Оно вам надо?

Быть всегда в курсе всех новостей про 115-фз можно в Телеграм-канале «Бухучет и налоги»: подписывайтесь и читайте только важные новости.