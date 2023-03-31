Новая схема мошенничества: клиентам угрожают заблокировать учетную запись в онлайн-банке

Специалисты банка ВТБ раскрыли новый вид мошенничества: злоумышленники начали сообщать клиентам о блокировке их учетной записи в онлайн-банке. Об этом говорится на сайте ВТБ.

Мошенники представляются сотрудниками колл-центра банка и предупреждают клиентов, что их учетная запись заблокирована.

Чтобы «восстановить доступ» к онлайн-банку, они просят идентификационный пароль из СМС.

ВТБ предупреждает, что код из сообщения нельзя никому называть. С его помощью злоумышленники могут получить доступ к учетной записи, оформить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

Также сотрудники банка советуют не общаться с незнакомцами. Для уточнения информации лучше перезвонить по телефонам, указанным на официальных сайтах или на оборотной стороне банковской карты.

С начала 2023 года попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%.