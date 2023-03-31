Налоги, взносы, пошлины

Бизнес остался без налоговых льгот на землю под ИЖС, решение ВС

Теперь налоговые инспекторы будут пересматривать налоги компаний и доначислять недоимки и пени по земельному налогу.

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Верховный суд постановил, что коммерческие организации не имеют права применять пониженную ставку земельного налога на участки под индивидуальное жилищное строительство. Об этом пишет «Коммерсант».

Компаниям нельзя понижать ставку, даже если земля была приобретена под строительство, а не для перепродажи.

До 1 января 2020 года все участки под ИЖС облагались налогом в размере 0,3%. Сейчас в Налоговом кодексе действуют поправки, которые отменили пониженную ставку для земель, «используемых в предпринимательской деятельности».

Ранее мы писали, что компании должны платить повышенный налог за земли под ИЖС.

Пониженной ставкой пользовались компании, которые занимаются строительством коттеджей.

За 2020 год ООО «Тишина» заплатило налог на землю по ставке 0,3%. В ноябре 2021 года ИФНС рассчитала его по ставке 1,5% и потребовала доплатить 11,61 млн рублей недоимки и 1,15 млн рублей пени.

Компания обратилась в суд, где получила отказ отменить доначисления. Кассационная инстанция приняла сторону бизнеса, но налоговая обжаловала это решение к Верховном суде.

ВС разъяснил, что «сам факт принадлежности коммерческой организации земельного участка, приобретенного для ИЖС, исключает возможность применения пониженной ставки».

Налоговые льготы можно применять только для участков под ИЖС, которые приобретены физлицами «для собственных нужд, связанных с проживанием».

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