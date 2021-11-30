Компании должны платить повышенный налог за земли под ИЖС. Теперь это вписали в НК

Если земельный участок фирмы не используется по целевому назначению, то налог за него будет по максимальной ставке — 1,5 %.
Такую норму прописали в НК. Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.
Речь идет о земельных участках, которые предназначены для:
- индивидуального жилищного строительства;
- ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.
Если такая земля используется фирмой для предпринимательской деятельности, налог будет 1,5 %, а не 0,3 %.
Росреестр будет выявлять факты нецелевого использования земли, выдавать владельцам предписание и сообщать об этом в ИФНС.
Форму сообщений уже начали разрабатывать. Уведомление опубликовано на федеральном портале.
Новая норма вступит в силу с исчисления земельного налога за 2022 год.
Ранее ФНС неоднократно разъясняла, что организации не могут платить налог по ставке 0,3 % за земли для ИЖС.
Об этом, в частности, говорится в письмах:
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