Как бухгалтеру на аутсорсе продвигать себя или свою фирму? Держите курс, чтобы найти лучших клиентов

Обычно бухгалтер на аутсорсе плохо понимает, как расширять клиентскую базу, как развивать бизнес и двигаться дальше.

Что если мы скажем, что это несложно?

Можете оставаться бухгалтером или директором бухфирмы, просто изучите основы интернет-маркетинга. Научитесь: выстраивать эффективную стратегию продвижения ваших услуг;

анализировать и понимать потенциальных клиентов;

создавать лендинги, которые приносят клиентов;

работать с различными видами рекламы: таргетированная, контекстная.

Для этого «Клерк» сделал специальный курс профессиональной переподготовки, где наши эксперты помогут вам найти новых клиентов и новые возможности для бизнеса.

Курс подойдет для финансовых директоров, маркетологов, собственников бизнеса, бухгалтеров.

По итогам, кроме практических навыков, получите красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, внесем в ФИС ФРДО.