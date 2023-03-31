Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру на аутсорсе продвигать себя или свою фирму? Держите курс, чтобы найти лучших клиентов

Клиентов отлично помогает искать интернет-маркетинг: знания о том, как зацепить аудиторию и найти тех, кому вы действительно нужны. Получить такие знания стало легче.

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Обычно бухгалтер на аутсорсе плохо понимает, как расширять клиентскую базу, как развивать бизнес и двигаться дальше.

Что если мы скажем, что это несложно?

Можете оставаться бухгалтером или директором бухфирмы, просто изучите основы интернет-маркетинга. Научитесь:

  • выстраивать эффективную стратегию продвижения ваших услуг;
  • анализировать и понимать потенциальных клиентов;
  • создавать лендинги, которые приносят клиентов;
  • работать с различными видами рекламы: таргетированная, контекстная.

Для этого «Клерк» сделал специальный курс профессиональной переподготовки, где наши эксперты помогут вам найти новых клиентов и новые возможности для бизнеса.

Курс подойдет для финансовых директоров, маркетологов, собственников бизнеса, бухгалтеров.

По итогам, кроме практических навыков, получите красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, внесем в ФИС ФРДО.

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