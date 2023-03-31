Как бухгалтеру на аутсорсе продвигать себя или свою фирму? Держите курс, чтобы найти лучших клиентов

Обычно бухгалтер на аутсорсе плохо понимает, как расширять клиентскую базу, как развивать бизнес и двигаться дальше.
Что если мы скажем, что это несложно?
Можете оставаться бухгалтером или директором бухфирмы, просто изучите основы интернет-маркетинга. Научитесь:
- выстраивать эффективную стратегию продвижения ваших услуг;
- анализировать и понимать потенциальных клиентов;
- создавать лендинги, которые приносят клиентов;
- работать с различными видами рекламы: таргетированная, контекстная.
Для этого «Клерк» сделал специальный курс профессиональной переподготовки, где наши эксперты помогут вам найти новых клиентов и новые возможности для бизнеса.
Курс подойдет для финансовых директоров, маркетологов, собственников бизнеса, бухгалтеров.
По итогам, кроме практических навыков, получите красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, внесем в ФИС ФРДО.