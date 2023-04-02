У ChatGPT появился отечественный аналог. Об этом заявляют в российской IT-компании

«Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России», говорится в заявлении компании.
Свою разработку Sistemma называет аналогом ChatGPT и считает ее главной задачей внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
По заявлениям разработчиков, SistemmaGPT может:
- анализировать большие объемы данных и находить инсайты;
- общаться с клиентами в виде виртуального помощника;
- создавать персонализированную систему рекомендаций;
- автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки;
- отвечать на электронные письма;
- работать с пользователями в социальных сетях;
- управлять складом и многое другое.
Мы попытались найти нового бота в соцсетях, чтобы пообщаться, но его там пока нет. Видимо, продукт предназначен только для бизнеса. В своем канале в Телеграм разработчики пишут, что «компании из B2B-сегмента могут воспользоваться сервисом уже сейчас».