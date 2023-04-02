Интернет и IT

У ChatGPT появился отечественный аналог. Об этом заявляют в российской IT-компании

IT-компания Sistemma объявила, что разработала российскую модель искусственного интеллекта SistemmaGPT.

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«Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России», говорится в заявлении компании.

Свою разработку Sistemma называет аналогом ChatGPT и считает ее главной задачей внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

По заявлениям разработчиков, SistemmaGPT может:

  • анализировать большие объемы данных и находить инсайты;
  • общаться с клиентами в виде виртуального помощника;
  • создавать персонализированную систему рекомендаций;
  • автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки;
  • отвечать на электронные письма;
  • работать с пользователями в социальных сетях;
  • управлять складом и многое другое.

Мы попытались найти нового бота в соцсетях, чтобы пообщаться, но его там пока нет. Видимо, продукт предназначен только для бизнеса. В своем канале в Телеграм разработчики пишут, что «компании из B2B-сегмента могут воспользоваться сервисом уже сейчас».

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