С долгосрочных вкладов стали выводить больше денег: сбережения сократились до минимума за 10 лет

К 1 января 2023 года объем долгосрочных вкладов населения сократился на 30,4% до 7,92 трлн рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Банка России.

Такие показатели – самые низкие за последние 10 лет, в 2013 году население хранило на депозитных счетах 8,39 трлн рублей.

Спад произошел из-за сокращения валютных депозитов, которые в рублевом выражении сократились до 1,18 трлн рублей или на 62,4%.

После ограничений Центробанка на валютные операции, валютные вкладчики вывели средства в иностранные банки.

К 1 февраля 2023 года объем средств в банках-нерезидентах вырос в 2,1 раза – с 31 до 66,5 млрд долларов.

Осенью 2022 года Банк России объявил о запуске новых безотзывных вкладов, которые должны быть более выгодны населению. Как именно будет работать новый инструмент, детально неизвестно. Например, не определено будет ли у вкладчиков возможность в критической ситуации забрать свои средства.