Малый и средний бизнес

В 2023 году уже появилось 1,2 млн новых компаний МСП: статистика

Всего в России зарегистрировано 6,11 млн малых и средних предприятий. С начала года стало на 42% больше ИП и самозанятых.

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С начала 2023 года 1,197 млн новых компаний получили статус МСП – субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Минэкономразвития.

Всего в стране на апрель 2023 года насчитывается 6,11 млн компаний МСП.

В I квартале 2023 года стало на 42% больше индивидуальных предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет.

Зарегистрировались порядка 4,682 млн человек. В таком же периоде 2022 года число новых ИП и самозанятых составляло 3,298 млн.

«В настоящий момент молодые предприниматели реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов, когда в 2019 года этот показатель оставался в пределах 85 тыс.», – сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Минэкономразвития предлагает молодым предпринимателям до 25 лет грантовую поддержку от 100 до 500 тыс. рублей (в Арктической зоне, – до 1 млн рублей).

В 2022 году начинающие предприниматели получили гранты на общую сумму 1,5 млрд рублей.

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