В поисковике на Wildberries появятся товары с видеообзорами

Маркетплейс Wildberries тестирует новый формат работы поисковых запросов. Об этом пишет «RB.RU».

Теперь в результатах поисковых запросов будут высвечиваться товары с видеообзорами.

Пользователи смогут лучше узнать, как работает товар, увидеть его с разных сторон. А продавцы повысят конверсию и снизят количество возвратов на 20-30%.

Селлеры будут самостоятельно снимать видеообзоры и прикреплять их к карточкам товаров.

Пока что фильтр на поиск товаров с видеообзорами доступен только в разделе «Сад и дача», где размещено больше 60 тыс. товаров. В дальнейшем эксперимент распространится и на другие категории.