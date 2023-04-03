Крупным ущербом по экономическим статьям будут считать сумму больше 3,5 млн рублей. Готовят поправки в УК

Депутаты предложили проиндексировать сумму крупного ущерба от преступной деятельности в экономической сфере. Об этом пишет «Парламентская газета».
Авторы инициативы собираются внести поправки в Уголовный кодекс, по которым сумма крупного ущерба от экономических преступлений будет составлять 3,5 млн рублей, а особо крупного – 13,5 млн рублей.
Сейчас ущерб считается крупным, если преступление совершено на сумму 2,25 млн рублей, а особо крупным – 9 млн рублей.
В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что размер ущерба от преступной деятельности не индексировался долгое время.
В 2022 году степень опасности экономического преступления, совершенного на сумму 1 млн рублей, значительно снизилась по сравнению с таким же нарушением в 2011 году.