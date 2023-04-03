Новости ФНС

💯 Налоговики будут ставить бизнесу оценки, которые можно будет отправить своему контрагенту

Можно через личный кабинет юрлица заказать выписку о количестве баллов, которые компаниям будет присваивать ФНС за хорошие показатели отчетности, высокую зарплату и т.д. Чем лучше показатели, тем больше баллов.

Версия для печати
💯 Налоговики будут ставить бизнесу оценки, которые можно будет отправить своему контрагенту
Иллюстраци: Ben White/unsplash
Скачать

С помощью АИС «Налог-3» и «Личного кабинета юрлица» налоговики будут проводить оценку компании по множеству критериев и присваивать баллы.

Методику оценки утвердили приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

Оценка будет двухэтапной. Сначала проверят, нет ли у компании «черной метки» в ЕГРЮЛ, не входит ли она в реестр недобросовестных поставщиков.

Также есть критерий по НДС. Налоговики проверят, нет ли разрывов по вычетам, отраженным в декларациях по НДС за четыре квартал. Нестыковки допустимы на 0,65% от обшей суммы вычетов.

На втором этапе оценят среднюю зарплату (она должна быть выше среднеотраслевой), налоговую нагрузку (она должна быть не менее 75% орт среднеотраслевой).

Также по данным бухотчетности определят коэффициенты ликвидности, платежеспособности, автономии, рентабельности активов.

Есть еще показатель численности физлиц, за которых сдают 6-НДФЛ (их должно быть больше 50).

По результатам проведенной оценки параметров по каждому критерию присваиваются баллы:

  • 0 баллов – при несоответствии условиям критерия;
  • 1 балл – при соответствии условиям критерия.

По итогам оценки пришлют выписку с QR-кодом.

Если компания не согласна с оценкой, выписку можно оспорить.

Вот как выглядит такая выписка:

1

Мы спросили эксперта, что дают эти выписки бизнесу.

Вот что нам рассказал Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

- Эта выписка - логичное продолжение всех начинаний, которые делает ФНС по созданию так называемой соцсети для оценки компаниями благонадежности друг друга. Только здесь, по сути, будет такой расширенный аналог СБИС: все показатели будут суммироваться, в том числе и те показатели, которых нет в общем доступе. Бизнес сможет наблюдать по себе состояние и отслеживать, ну и предполагается, что эти данные можно будет предоставлять контрагентам. Камень преткновения тут в том, что некоторые эти сведения - это налоговая тайна, ее нельзя разглашать. Поэтому и прям совсем открытую базу сделать налоговики не могут: все, вроде бы, через ваше добровольное начало. Сам свои баллы посмотрел - хочешь, покажи своему контрагенту, убеди его в своей благонадежности. 

Бланк выписки смотрите во вложении к этому материалу.

Защита персональных данных

Изменения в работе с персональными данными с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в очередной раз изменились требования к обработке персональных данных. Изменения коснулись трансграничной передачи, утечки и уничтожения персональных данных. Разбираем подробно все новшества.

Изменения в работе с персональными данными с 1 марта 2023 года

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Где и как получить информацию для создания резервов

Бухгалтер-бюджетник обязан отражать в бухучете резервы. Но Минфин в своих приказах и инструкциях не разъясняет, где взять необходимую для этого информацию. Решать эту проблему бухгалтеры должны самостоятельно.

Где и как получить информацию для создания резервов

Маркетплейсам закроют доступ к картам, которые пользователи удалили с сервисов

Клиенты маркетплейсов начали жаловаться на списание с карт, которые они решили удалить из личного кабинета. Депутаты хотят законодательно запретить доступ онлайн-сервисов к удаленным картам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка

Онлайн-торговля не ограничивается маркетплейсами. Есть и другие каналы продаж, где вложения будут меньше, а прибыль больше. На вебинаре вы узнаете, о возможностях торговли через Магазин ВКонтакте и Авито, инструментах для рекламы товарного бизнеса ВКонтакте и в Telegram, как организовать доставку заказов и как ими управлять из всех каналов в одном окне.

Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка
Читать еще