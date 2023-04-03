💯 Налоговики будут ставить бизнесу оценки, которые можно будет отправить своему контрагенту

С помощью АИС «Налог-3» и «Личного кабинета юрлица» налоговики будут проводить оценку компании по множеству критериев и присваивать баллы.

Методику оценки утвердили приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

Оценка будет двухэтапной. Сначала проверят, нет ли у компании «черной метки» в ЕГРЮЛ, не входит ли она в реестр недобросовестных поставщиков.

Также есть критерий по НДС. Налоговики проверят, нет ли разрывов по вычетам, отраженным в декларациях по НДС за четыре квартал. Нестыковки допустимы на 0,65% от обшей суммы вычетов.

На втором этапе оценят среднюю зарплату (она должна быть выше среднеотраслевой), налоговую нагрузку (она должна быть не менее 75% орт среднеотраслевой).

Также по данным бухотчетности определят коэффициенты ликвидности, платежеспособности, автономии, рентабельности активов.

Есть еще показатель численности физлиц, за которых сдают 6-НДФЛ (их должно быть больше 50).

По результатам проведенной оценки параметров по каждому критерию присваиваются баллы: 0 баллов – при несоответствии условиям критерия;

1 балл – при соответствии условиям критерия.

По итогам оценки пришлют выписку с QR-кодом.

Если компания не согласна с оценкой, выписку можно оспорить.

Вот как выглядит такая выписка:

Мы спросили эксперта, что дают эти выписки бизнесу.

Вот что нам рассказал Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

- Эта выписка - логичное продолжение всех начинаний, которые делает ФНС по созданию так называемой соцсети для оценки компаниями благонадежности друг друга. Только здесь, по сути, будет такой расширенный аналог СБИС: все показатели будут суммироваться, в том числе и те показатели, которых нет в общем доступе. Бизнес сможет наблюдать по себе состояние и отслеживать, ну и предполагается, что эти данные можно будет предоставлять контрагентам. Камень преткновения тут в том, что некоторые эти сведения - это налоговая тайна, ее нельзя разглашать. Поэтому и прям совсем открытую базу сделать налоговики не могут: все, вроде бы, через ваше добровольное начало. Сам свои баллы посмотрел - хочешь, покажи своему контрагенту, убеди его в своей благонадежности.

Бланк выписки смотрите во вложении к этому материалу.