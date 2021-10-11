Налоговики создадут социальную сеть для проверки контрагентов. Нет, не «ВНалоге»

Налоговики планируют создать социальную сеть «Климат-контроль» для проверки контрагентов. По запросу там можно будет предоставить (и получить) доступ к сведениям, которые составляют налоговую тайну.

Об этом пишет «vc.ru» со ссылкой на начальника контрольного управления ФНС Максима Чаликова. Он анонсировал создание такого ресурса еще в апреле этого года:

По его словам, система будет работать как социальная сеть — налогоплательщик сможет «постучаться» в личный кабинет контрагента. Условное название сервиса — «Климат-контроль». Сервис — в «опытной эксплуатации».

Вообще, эту систему налоговики собирались запустить к концу прошлого года. На запрос издания ФНС не ответила.

Эксперты считают, что система будет полезна для компаний, в том числе для участников госзакупок — чтобы вовремя узнавать о демпингующих цены конкурентах за счет налоговой экономии.

В интернете в шутку назвали «ВНалоге».

Кстати говоря, в Хартии АТС, куда сейчас налоговики пытаются загнать бизнес грузоперевозок, кроме прочего есть согласие на доступ к налоговой тайне.

И, как всегда, вопрос по возможным сбоям — не будет ли тут утечек?