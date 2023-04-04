Автоматизация учета

Отчетность сдали, а директор спрашивает, как увеличить прибыль

Способов увеличить прибыль есть с десяток. И мы только про законные варианты.

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Но ответить с обоснованием на такой вопрос руководителя сможет только бухгалтер с навыками управленческого учета.

Посмотрите бесплатно урок по управленческому учету.

А пока дадим несколько подсказок, если вариант увеличить цену на товар (услугу) вам не подходит:

1. Снизить стоимость производства, к примеру, сменить поставщика, с которым вы работаете по накатанной годами, но не удовлетворены ценовыми условиями.

2. Улучшить производительность, к примеру, найти эффективные способы производства/ автоматизировать процессы /нанять новый квалифицированный персонал.

3. Поднять уровень продаж, использовать эффективные методы маркетинга и рекламы.

4. Повысить маржинальную прибыль с помощью системы скидок.

5. На регулярной основе вести специальные отчеты, чтобы контролировать прибыль.

Учим выбирать взвешенные решения на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Уметь настраивать и вести управленку – ваше конкурентное преимущество на рынке труда. Обучитесь и сможете настраивать управленческий учет и в малых предприятиях, и в крупных, и с учетом отраслевой специфики.

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