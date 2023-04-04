Отчетность сдали, а директор спрашивает, как увеличить прибыль

Но ответить с обоснованием на такой вопрос руководителя сможет только бухгалтер с навыками управленческого учета.
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А пока дадим несколько подсказок, если вариант увеличить цену на товар (услугу) вам не подходит:
1. Снизить стоимость производства, к примеру, сменить поставщика, с которым вы работаете по накатанной годами, но не удовлетворены ценовыми условиями.
2. Улучшить производительность, к примеру, найти эффективные способы производства/ автоматизировать процессы /нанять новый квалифицированный персонал.
3. Поднять уровень продаж, использовать эффективные методы маркетинга и рекламы.
4. Повысить маржинальную прибыль с помощью системы скидок.
5. На регулярной основе вести специальные отчеты, чтобы контролировать прибыль.
Учим выбирать взвешенные решения на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
Уметь настраивать и вести управленку – ваше конкурентное преимущество на рынке труда. Обучитесь и сможете настраивать управленческий учет и в малых предприятиях, и в крупных, и с учетом отраслевой специфики.
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