Владельцы квартир будут оставлять отзывы на посуточных арендаторов на Авито

На платформе «Авито Недвижимость» управляющие и собственники жилья теперь могут оставлять отзывы на гостей, которые посуточно снимали их квартиру. Об этом сообщает «VC.RU».

Арендодатели оставят отзыв на следующий день после выезда гостей, но не позднее 14 дней.

К тексту можно прикрепить фотографии состоянии квартиры после выезда арендаторов, а также поставить гостю оценку.

Все отзывы проходят модерацию, их могут увидеть другие арендодатели и сам гость в личном кабинете.

С 9 марта 2023 года в сервисе «Авито Недвижимость» можно онлайн забронировать квартиру на короткий срок. За каждую бронь сервис берёт комиссию в размере 15% от стоимости аренды.