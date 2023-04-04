Клиенты банков и маркетплейсов в три раза чаще попадали под СМС-атаки

С января 2022 года по март 2023 года число СМС-атак выросло в 3 раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Servicepipe.

В среднем автоматические программы рассылают 500 тыс. сообщений в день, в 2022 году этот показатель не превышал 150 тыс. СМС.

Злоумышленники рассылают сообщения от лица компании. Пользователи теряют доверие к организации, а банки и маркетплейсы деньги за отправку сервисных СМС.

Отправка одного сообщения стоит от 1,6 до 2,1 рублей. Хакеры разослали от имени крупного банка более 4 млн сообщений, в итоге ущерб кредитной организации составил около 6 млн рублей.

СМС-атаки стали популярными на фоне крупных утечек телефонных номеров пользователей различных сервисов.