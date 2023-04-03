Покупатель sim-карты имеет право узнать, использовался ли номер раньше, напомнили юристы. Иначе можете обращаться в Роспотребнадзор

Покупатели имеют право перед покупкой sim-карты уточнить у мобильного оператора историю телефонного номера. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмилу Куровскую.

Мобильные операторы зачастую перепродают телефонные номера, не думая, что предыдущий владелец не вышел из социальных сетей и банковских приложений.

Новый собственник sim-карты может получить личные данные предыдущего пользователя и доступ к его перепискам.

«Бывший владелец sim-карты несет риски того, что с помощью номера телефона, который больше ему не принадлежит, другой человек восстановит доступ к его личным кабинетам на различных интернет-сервисах. Чтобы этого не произошло, надо обязательно обновлять учетные данные на соответствующих ресурсах и уведомлять о смене номера финансовые организации», – говорит Людмила Куровская.

Операторы связи снимают с себя ответственность, поскольку не могут проконтролировать этот процесс. Однако при покупке sim-карты потребитель имеет право узнать, принадлежал ли номер телефона кому-либо еще.

Если мобильный оператор отказывается сообщить об истории номера, то нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.