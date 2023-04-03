👨‍💻Лучшее вложение этой весной — облигации и акции российских компаний. Эксперт объяснил, во что лучше инвестировать

Вот какой список хороших вложений приводит Левон Акопов, основатель сервиса «Афинанс.рф» и автор одноименного блога.
Обратите внимание на:
1. Облигации рос.компаний, номинированные в юанях.
Почему:
- валюта дружественной страны;
- вторая по размерам экономика мира;
- облигации можно покупать в рублях.
2. Замещающие облигации.
Почему:
- высокая доходность к погашению (6-9%) коррелирующая с валютой облигации;
- отсутствие санкционных и инфраструктурных рисков;
- возможность сохранения капитала от обесценивания;
- налоговые льготы при длительном владении.
3. Акции некоторых российских компаний.
Тут как пример могу привести несколько компаний, акции которых уверенно себя чувствуют даже в самые кризисные времена. Этто Русгидро, Сбер, Новатэк, Роснефть, Лукойл/Газпромнефть, ГМК Норникель, Полюс Золото, Самолет/ПИК, Белуга, Магнит, МТС, Positive Technologies, Мосбиржа.