⚡ Не пропустите крайний срок для сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год

Отчитаться о доходах надо обязательно, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, получил в дар имущество не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Но в законе как всегда много уточнений. К примеру, для недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения. И сложностей – заполнить декларацию в части дивидендов и продажи акций иностранных компаний сможет только подготовленный человек.

Подрабатываете на удаленке? Напоминаем, что декларацию обязаны сдать ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. В общем, спрос на услугу высокий.

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Кому и как продавать бухуслуги;

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Начать можно с бесплатного урока, а применить новые знания – сразу, ведь подгоняет крайняя дата представления декларации 3-НДФЛ за 2022 год – 2 мая.