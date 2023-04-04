3-НДФЛ

⚡ Не пропустите крайний срок для сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год

Наступила горячая пора для бухгалтеров, которые на удаленке зарабатывают заполнением 3-НДФЛ.

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Отчитаться о доходах надо обязательно, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, получил в дар имущество не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Но в законе как всегда много уточнений. К примеру, для недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения.

И сложностей – заполнить декларацию в части дивидендов и продажи акций иностранных компаний сможет только подготовленный человек.

Подрабатываете на удаленке? Напоминаем, что декларацию обязаны сдать ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. В общем, спрос на услугу высокий.

А вы все еще зарабатываете исключительно в найме? На курсе «Бухгалтер на аутсорсе» мы даем полный мануал для выхода из него:

  • На чем зарабатывать;

  • Кому и как продавать бухуслуги;

  • Как работать с клиентами;

  • Как масштабировать бухбизнес;

  • Как планировать время, чтобы не упахаться.

По итогу обучения вы, вероятно, полюбите декларационную кампанию по НДФЛ. А также сможете зарабатывать не только на 3-НДФЛ, но и других услугах для бизнеса и частных лиц.

Начать можно с бесплатного урока, а применить новые знания – сразу, ведь подгоняет крайняя дата представления декларации 3-НДФЛ за 2022 год – 2 мая.

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