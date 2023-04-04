🌞☔ Будут единые правила охраны труда в жаре, холоде, во время ливней и ураганов

Проект опубликован на федеральном портале.

Например, при жаре рекомендуют:

менять рабочий график (работа в более раннее или более позднее время суток);

обеспечить работников запасным комплектом спецодежды и обуви;

организовать питьевой режим работников (установка кулеров).

В жаре рабочий день должен быть сокращен: при температуре 28,5 – 29 градусов – на 1 час;

при температуре 29 – 30,5 градусов – на 2 часа;

при температуре свыше 30,5 градусов – на 5 часа.

Если работник уволится, ссылаясь на погоду или другие причины, выдайте полный комплект документов. Вообще, сохраните себе этот список.

При холоде рекомендуют:

применение средств обогрева воздуха;

оборудование помещений для обогрева;

обеспечение работников комплектом СИЗ от пониженных температур;

регламентация времени работы, периодичности и продолжительности перерывов в работе.

Также в проекте описаны правила работы в гололед, при сильном ливне, урагане, во время грозы.