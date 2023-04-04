Охрана труда

🌞☔ Будут единые правила охраны труда в жаре, холоде, во время ливней и ураганов

Для работы в сложных климатических условиях, которая сейчас регулируется разными нормативными актами, введут единые правила охраны труда.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Например, при жаре рекомендуют:

  • менять рабочий график (работа в более раннее или более позднее время суток);
  • обеспечить работников запасным комплектом спецодежды и обуви;
  • организовать питьевой режим работников (установка кулеров).

В жаре рабочий день должен быть сокращен:

  • при температуре 28,5 – 29 градусов – на 1 час;
  • при температуре 29 – 30,5 градусов – на 2 часа;
  • при температуре свыше 30,5 градусов – на 5 часа.

Если работник уволится, ссылаясь на погоду или другие причины, выдайте полный комплект документов. Вообще, сохраните себе этот список.

При холоде рекомендуют:

  • применение средств обогрева воздуха;
  • оборудование помещений для обогрева;
  • обеспечение работников комплектом СИЗ от пониженных температур;
  • регламентация времени работы, периодичности и продолжительности перерывов в работе.

Также в проекте описаны правила работы в гололед, при сильном ливне, урагане, во время грозы.

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