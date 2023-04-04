💲 Минтруд против зарплаты в долларах, чтобы работники не страдали при укреплении рубля

Минтруду задали вопрос относительно выплаты зарплаты в долларах. При оформлении трудового договора сотруднику установили зарплату в условных единицах (доллары США) с условием о выплате в рублях по курсу на день выплаты.

Минтруд в письме от 09.03.2023 № 14-1/ООГ-1618 ответил, что так делать нельзя.

Оклад – это фиксированный размер оплаты труда, и он не должен зависеть от курса валют.

Кроме того, зарплата в долларах и пересчет ее в рубли при выдаче в рубли может привести к сложности в расчете зарплаты, отметил Минтруд. Кстати, вы уже зарегистрировались в личном кабинете на сайте ведомства? Рассказываем, зачем это нужно с 1 марта.

При этом размеры зарплаты будут колебаться не только в большую сторону, но и в меньшую при укреплении рубля. А такая ситуация будет способствовать появлению напряженности в коллективах, резюмирует Минтруд.