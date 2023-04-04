Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года надо сдавать по новой форме

В частности, обновились перечни не облагаемых НДС операций. В них вошли операции:

по безвозмездному оказанию услуг населению по подключению к газовым сетям;

по передаче имущества мобилизованному лицу;

по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии;

по передаче цифровых финансовых активов.

Кроме того, перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, дополнен операциями по оказанию услуг гостиниц, по реализации товаров на территории новых субъектов, а также услуг по их перевозке на эти территории.

Также в разделе 1 (строка 055) декларации введен код для заявительного порядка возмещения НДС.

ФНС напоминает, что бизнес из новых регионов может сдавать декларацию как электронно, так и на бумаге.